Фондом поддержки предпринимательства Югры будет руководить Роман Колупаев

Бывший заместитель руководителя департамента экономического развития Югры Роман Колупаев назначен генеральным директором фонда поддержки предпринимательства ХМАО «Мой Бизнес».

В официальном сообщении депэкономики уточняется, что Колупаев на прежнем посту курировал поддержку предпринимательства и инвестиционной деятельности.

«Продолжим работать слаженной командой со всеми организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Самое главное - всегда помнить для чего мы работаем. Мы работаем для предпринимателей, для того, чтобы они развивались», - заявил новый руководитель после вступления в должность.

Бывший руководитель фонда «Мой Бизнес» Ирина Гайченцева стала директором фонда «Югорская региональная гарантийная организация».