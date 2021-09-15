РПСС и «Коммунисты России» активно включились в предвыборную борьбу в Югре

В электоральный процесс Югры влились сразу несколько так называемых «малых партий», что привело к небывалому за последнее двадцатилетие разнообразию участвующих в выборах политических сил в нашем регионе. Если говорить о конкуренции за места в окружной думе, то, помимо классических «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России – За правду» в ней участвуют «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Российская партия свободы и справедливости» и «Родина». Они успешно прошли барьер по сбору подписей и выставили около 120 кандидатов, и при этом ведут довольно агрессивную кампанию. Как это может повлиять на политический ландшафт – в нашем материале.

Сперва надо сказать, что если партии старой парламентской оппозиции пытаются отбить голоса у «Единой России», то новые партии, в свою очередь, претендуют на лояльность так называемого протестного электората, который сейчас за неимением альтернатив вынужден голосовать за ЛДПР, КПРФ и «СР». Как минимум в Югре этот тренд прослеживается очень четко, стоит только взглянуть на риторику представителей этих политических структур.

«В Югре нет реальной оппозиции действующей власти, – высказывается представитель РПСС Александр Блинов. – Что мы имеем? Мы имеем подавляющее господство бюрократии в лице «Единой России», где тесно переплелись чиновники и лояльные им бизнесмены. А еще мы имеем абсолютно беззубую, травоядную якобы оппозицию в лице ЛДПР и КПРФ. Для них мы просто электорат, который им нужен, чтобы собрать количество голосов для получения своих мандатов».

По мнению Блинова, за парламентской оппозицией стоят бизнес-группы, которые используют своих депутатов для принуждения окружной власти к «торговле» по поводу тех или иных процессов.

Схожий посыл в своих высказываниях продвигает представитель «Коммунистов России» Максим Логачев, характеризующий «Единую Россию» как «партию чиновников», а ЛДПР и КПРФ – как представителей «буржуазии», а не жителей региона: «Для нормальных югорчан все это неприемлемо! Людей беспокоят простые и близкие им явления – рост коммунальных тарифов, кредитно-ипотечная кабала, отсутствие нормальных социальных лифтов. А это все – порождения той порочной системы, которую все эти разноцветные партии поддерживают и оберегают».

Подобные тезисы подходят для работы с более возрастным и настроенным «лево» электоратом, наиболее близком к КПРФ, считают эксперты. Но некоторая часть риторики направлена и на завоевание симпатий сторонников ЛДПР, где больше молодежи. «Сегодня молодежь из глубинки не имеет никаких социальных лифтов, возможностей роста внутри своего региона. Эта проблема повсеместная – что у нас в Советском районе, что в целом по округу. Повсюду все престижные должности распределены между «своими», куда попасть простому человеку невозможно. К чему это приводит? К тому, что наша молодежь попросту бежит из Югры. Переезжает в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург и так далее. Большинство моих ровесников уже уехало, либо готовятся это сделать. Сегодня у нас никто этой проблемой не занимается. А она реальная. Нет ни одной политической организации, которая бы об этом говорила и отстаивала интересы прогрессивно мыслящего молодого поколения. Это разве правильно?» – так высказывается Дмитрий Бегин из РПСС.

С одной стороны, опрошенные СИА-ПРЕСС политологи не сомневаются в «спойлерской» природе малых партий. С другой, эксперты признают, что эти спойлеры вполне могут нанести существенный вред парламентской оппозиции.

Политолог Александр Безделов считает, что представители малых партий едва ли смогут попасть в думу Югры, однако они способны внести изменения в итоговое распределение мандатов другим способом. «Коммунисты России», РПСС и «Партия пенсионеров» отнимают голоса у КПРФ, поскольку у них фактически одна и та же риторика, строящаяся вокруг критики пенсионной реформы и других социальных вопросов, – рассказывает эксперт. – У КПРФ в Югре и без того дела идут не очень хорошо, скандал за скандалом. Есть пример, когда в 2013 году РПСС, которая тогда называлась КПСС, взяла на выборах в думу Тюмени два процента – это весомый процент для регионального уровня, и таким образом лишили коммунистов одного мандата».

Примерно таким же образом ситуация будет развиваться и на выборах в думу Югры, считает Безделов. Малые партии, скорее всего, возьмут по 1-2 процента, но эти проценты будут «оторваны» не от «Единой России», а от КПРФ и ЛДПР, что суммарно лишит парламентскую оппозицию нескольких мандатов, которые, вероятнее всего, будут распределены в пользу партии власти.

Впрочем, источники из окружного истеблишмента не согласны с тем, что у малых партий нет шансов получить мандаты в думе Югры. По слухам, у них есть довольно обеспеченные спонсоры, которые стремятся провести в парламент своих людей, пользуясь тем, что действующая оппозиция в каждом электоральном цикле предлагает примерно тот же набор персоналий и лозунгов. Социологические замеры, которыми оперируют в региональных органах власти, показывают рост узнаваемости и популярности «альтернативной» оппозиции, что может привести к неожиданным результатам.

Так, например, по прогнозу заведующей кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежды Ушаковой, новые непарламентские партии в совокупности могут набрать на выборах в Югре до 15 процентов голосов.

Другой пугающий момент – очевидная нацеленность партии РПСС на активный протестный электорат, который после ареста оппозиционного политика Алексея Навального лишился знамени. Это подтверждается, как заявлениями лидера партии Максима Шевченко, который требует немедленного освобождения Навального и других политзаключенных, так и в целом крайне агрессивной (местами даже радикальной) риторикой новой организации в адрес «Единой России» и всей действующей власти в стране. Массовые акции протеста в начале этого года подтвердили, что запрос на такого рода политику в России актуален и возрастает.

Политолог Владимир Дмитриев предлагает рассматривать сегодняшнюю активность новой оппозиции с точки зрения перспективы. «Очевидно, что максимум на что рассчитывают эти партии сегодня – это штучное взятие мандатов на уровне муниципалитетов. Чисто гипотетически – в округе. Не более того. Однако, их появление в информационной повестке формирует существенный задел на будущее. Есть основания полагать, что при качественной работе рейтинги этих партий в регионе будут расти, что в перспективе способно изменить привычное политическое поле», – резюмирует эксперт.