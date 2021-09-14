Заболеваемость ОРВИ в Югре за неделю выросла в два раза

За минувшую неделю, с 6 сентября по 12 сентября, заболеваемость ОРВИ в Югре выросла более чем в два раза. Эпидемический уровень превышен на 56 процентов.

«Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но наибольший среди лиц 7-14 лет – 355,73 процента», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Число заболевших выросло в 20 муниципалитетах округа. Наибольшие показатели зарегистрированы в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Снижение зарегистрировано только в Сургутском районе.

Исследования показали, что в регионе продолжает циркулировать SARS-CоV-2 (99,69%). Также выявлены парагрипп и риновирус.

Привиты от гриппа 35 тысяч жителей Югры – 3,4 процента от плана.