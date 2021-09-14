Югра окончательно решила проблему с очередями в детские сады

Все дети в возрасте от 1,5 до восьми лет в Югре могут получить полагающееся им место в детском саду. Об этом сказал директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин в ходе совещания, посвященного исполнению приоритетных проектов. «Все реализованные меры привели к тому, что на сегодняшний день в федеральной информационной системе в очереди на получение дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет нет ни одного нуждающегося. Таким образом, мы констатируем достижение 100-процентной доступности дошкольного образования в Югре», – заявил он.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, достигнуть исторического показателя позволило создание свыше 1,8 тысячи дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 1,5 до трех лет, а также, при помощи федеральных денег, еще тысячи мест в негосударственном секторе. Все это – за последние два года.

До 2025 года предполагается построить в автономном округе еще 38 школ с общей «нагрузкой» в 27 тысяч учеников. «За время реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального, в регионе создано уже 10 общеобразовательных организаций общей численностью 4 тысячи 180 мест. Эти школы были введены в эксплуатацию в Мегионе, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте, Белоярском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском района», – заявил Дренин.