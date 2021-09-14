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​В Югре проголосовали уже больше 20 тысяч человек

Югра полностью готова к проведению большой парламентской кампании

​В Югре проголосовали уже больше 20 тысяч человек
Фото admhmansy.ru

Более 21 тысячи югорчан уже проголосовали на больших парламентских выборах, которые проходят в регионе. Это произошло в рамках досрочного голосования, стартовавшего 29 августа, сообщил председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев на совещании о подготовке к выборам. Основная часть жителей региона смогут изъявить свою волю и поддержать партии и кандидатов с 17 по 19 сентября.

«В ходе голосования организаторами будут приняты и принимаются беспрецедентные меры по обеспечению безопасности здоровья участников голосования. Все участники голосования будут обеспечены индивидуальными средствами защиты, включая одноразовые медицинские маски, одноразовые перчатки, авторучки. Более 75 процентов членов избирательной комиссии прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции», – передает слова Дениса Корнеева департамент общественных и внешних связей региона.

На данный момент статистика такова: в организации выборного процесса примут участие 22 ТИКа и 741 участковая избирательная комиссия, в которых будут работать более восьми тысяч человек. Независимое общественное наблюдение за процессом будут вести 1 763 человека (это не считая тех наблюдателей, что могут отправлять партии и кандидаты). Право голоса на этих выборах имеют 1 миллион 135 тысяч югорчан.


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Сегодня в 20:09, просмотров: 129, комментариев: 0
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