16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7171   EUR  85,9880  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Дума Югры после выборов может существенно измениться – за счет чего и кто «на новенького»?

Состав думы Югры по итогам выборов может поменяться почти на треть

​Дума Югры после выборов может существенно измениться – за счет чего и кто «на новенького»?
Фото dumahmao.ru

Большие выборы в Югре пройдут уже на этой неделе. Ранее мы рассказывали о том, что дума Сургута по итогам нынешней кампании может обновиться почти на половину, а как обстоят дела с окружным парламентом? Там тоже идет существенная ротация, ее подробности – в нашем материале.

Надо отметить базовое разнообразие участвующих в выборах политических сил. Помимо классического набора из «большой четверки» – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» – борьбу за мандаты ведут так называемые малые партии. Это «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Родина» и Партия пенсионеров. Впервые в новейшей истории округа на места в думу Югры претендуют восемь партий.

Согласно оценкам экспертов, скорее всего, малые партии «откусят» часть электората у КПРФ, ЛДПР и «СРЗП» – риторика их представителей сосредоточена на том, что нужно лишать «Единую Россию» монополии на власть, но рассчитывать, что этим займется парламентская оппозиция, не стоит. Судя по завоеванным «малыми партиями» процентам, их присутствие может существенно повлиять на финальную раскладку мандатов в региональном парламенте.

Надо сказать, что «Единая Россия» к этой борьбе подошла с измененным составом кандидатов (а политологи отмечают, что сам факт появления новых лиц существенно повышает интерес к выборам и потенциальную поддержку избирателей). Он обновился по итогам партийных праймериз, прошедших в апреле, и демонстрирует некоторые изменения, навеянные временем – во многом вперед оказались выдвинуты те, кто помогал бороться с пандемией – медики и общественники.

«Из 19 округов в 15 произошла смена лидеров партийных списков партии «Единая Россия». Такая перегруппировка связана с выдвижением новых кандидатов, их узнаваемости в округе», – отмечает политолог, завкафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова.

Эксперт отмечает следующих «новичков»:

– председатель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов;

– члены Общественной палаты Югры Сергей Благородов, Виктор Вискунов, Эка Шенгелая, Владимир Меркушев;

– топ-менеджер «Газпром трансгаз Сургут» Александр Маловецкий (он идет вторым номером в списке после замгубернатора Вадима Шувалова, который также претендует на место в Госдуме);

– главврач сургутского Центра охраны детства и материнства Лариса Белоцерковцева;

– зампредседателя думы Нягани Андрей Лахтин;

– депутат думы Урая Алексей Тулупов;

– председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков;

– депутат Тюменской облдумы Инна Лосева;

– депутат думы Нижневартовска Татьяна Жигулина.

«Эти кандидаты зарегистрированы под первыми номерами в партийных списках по округам. Возможно, именно эти фамилии и будут представлены в думе, – отмечает политолог. – В партийных списках других парламентских партий произошла значительная трансформация, однако лидеры сохранили свои позиции и поборются за мандаты».

Надежда Ушакова также указала на заметные перемены в сургутских одномандатных округах – там вместо известного строителя Ильи Кандакова пойдет депутат думы Сургута Ольга Леснова (она сенсационно победила на праймериз), а вместо многократно избиравшейся в думу Югры начальника управления экологической безопасности Сургутнефтегаза Любови Малышкиной – так же нефтяник Игорь Бруслиновский.

По мнению политолога, самая серьезная интрига нас ждет на трех одномандатных округах. Это:

– №6, где за голоса борются действующие депутаты думы Югры Владимир Семенов («Единая Россия») и Владимир Сысун (ЛДПР);

– №10, где основная борьба развернулась между главврачом сургутского кардиоцентра Ириной Урванцевой («Единая Россия») и руководителем благотворительного фонда «Территория надежды» Александром Клишиным («Справедливая Россия»);

– №17, где целых пять кандидатов: депутат думы Югры и бывший замгубернатора округа Наталья Западнова («Единая Россия»), бизнесмен Константин Бойко (ЛДПР), технический директор частной компании Сергей Стецура («СРЗП»), безработный Александр Филипенко (один из двух тезок первого губернатора Югры, выдвинутый КПРФ) и операционист колл-центра из Новороссийска Юрий Переяслов (РПСС).

«Электорат в нашем округе всегда отличается приверженностью выбранной партии, поэтому, если не произойдет резкая смена федеральной повестки, то расклад по составу думы предсказуем. Тяжеловесы и партийные лидеры сохранят свои позиции, даже не смотря на упорную борьбу на избирательных участках», – резюмирует Надежда Ушакова, указывая, что состав окружного парламента при нынешнем составе кандидатов может обновиться примерно на 30 процентов.

Напомним, что 17-19 сентября в Югре пройдут выборы парламентов четырех уровней – Госдумы, Тюменской облдумы, думы Югры и муниципальных дум.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:56, просмотров: 169, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Первые заморозки придут в Сургут 774
  2. Отдых на базе «Каменный мыс» закончился поисками людей 707
  3. Владимир Путин уходит на самоизоляцию 586
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 581
  5. Жители Черного Мыса записали самоуправленческий рэп // ВИДЕО 569
  6. ​Временный мусорный полигон открыли в Сургуте 549
  7. ​Нарушили оба: в Нижневартовске бесправный водитель насмерть сбил пешехода 542
  8. Молодая вартовчанка и водитель иномарки пострадали в ДТП накануне 536
  9. Паралимпийская чемпионка Анастасия Гонтарь вернулась в Сургут 510
  10. ​Ждать автобуса — в тепле: новые остановки появятся в Сургутском районе 506
  1. ​ДИЗО – это кулак Филатова в реализации его реформ 5349
  2. ​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта 5097
  3. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 5080
  4. ​Очевидцы: на пороге онкодиспансера в Нижневартовске скончался пациент 4676
  5. ​У сургутского ДИЗО появился глава 3406
  6. ​В Югре опубликован электоральный рейтинг партий за полторы недели до выборов 3311
  7. ​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме 3150
  8. ​Летчик из Сургута Иван Барсов стал абсолютным чемпионом Европы по высшему пилотажу 3028
  9. Вартовчанин врезался в «ГАЗ» и столб за один день 3003
  10. ​«Русские Витязи» прилетят в Сургут 16 сентября 2957
  1. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9589
  2. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9257
  3. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8920
  4. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8916
  5. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8626
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8617
  7. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 8438
  8. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8400
  9. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8204
  10. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 8196

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика