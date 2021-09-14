Состав думы Югры по итогам выборов может поменяться почти на треть

Большие выборы в Югре пройдут уже на этой неделе. Ранее мы рассказывали о том, что дума Сургута по итогам нынешней кампании может обновиться почти на половину, а как обстоят дела с окружным парламентом? Там тоже идет существенная ротация, ее подробности – в нашем материале.

Надо отметить базовое разнообразие участвующих в выборах политических сил. Помимо классического набора из «большой четверки» – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» – борьбу за мандаты ведут так называемые малые партии. Это «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Родина» и Партия пенсионеров. Впервые в новейшей истории округа на места в думу Югры претендуют восемь партий.

Согласно оценкам экспертов, скорее всего, малые партии «откусят» часть электората у КПРФ, ЛДПР и «СРЗП» – риторика их представителей сосредоточена на том, что нужно лишать «Единую Россию» монополии на власть, но рассчитывать, что этим займется парламентская оппозиция, не стоит. Судя по завоеванным «малыми партиями» процентам, их присутствие может существенно повлиять на финальную раскладку мандатов в региональном парламенте.

Надо сказать, что «Единая Россия» к этой борьбе подошла с измененным составом кандидатов (а политологи отмечают, что сам факт появления новых лиц существенно повышает интерес к выборам и потенциальную поддержку избирателей). Он обновился по итогам партийных праймериз, прошедших в апреле, и демонстрирует некоторые изменения, навеянные временем – во многом вперед оказались выдвинуты те, кто помогал бороться с пандемией – медики и общественники.

«Из 19 округов в 15 произошла смена лидеров партийных списков партии «Единая Россия». Такая перегруппировка связана с выдвижением новых кандидатов, их узнаваемости в округе», – отмечает политолог, завкафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова.

Эксперт отмечает следующих «новичков»:

– председатель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов;

– члены Общественной палаты Югры Сергей Благородов, Виктор Вискунов, Эка Шенгелая, Владимир Меркушев;

– топ-менеджер «Газпром трансгаз Сургут» Александр Маловецкий (он идет вторым номером в списке после замгубернатора Вадима Шувалова, который также претендует на место в Госдуме);

– главврач сургутского Центра охраны детства и материнства Лариса Белоцерковцева;

– зампредседателя думы Нягани Андрей Лахтин;

– депутат думы Урая Алексей Тулупов;

– председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков;

– депутат Тюменской облдумы Инна Лосева;

– депутат думы Нижневартовска Татьяна Жигулина.

«Эти кандидаты зарегистрированы под первыми номерами в партийных списках по округам. Возможно, именно эти фамилии и будут представлены в думе, – отмечает политолог. – В партийных списках других парламентских партий произошла значительная трансформация, однако лидеры сохранили свои позиции и поборются за мандаты».

Надежда Ушакова также указала на заметные перемены в сургутских одномандатных округах – там вместо известного строителя Ильи Кандакова пойдет депутат думы Сургута Ольга Леснова (она сенсационно победила на праймериз), а вместо многократно избиравшейся в думу Югры начальника управления экологической безопасности Сургутнефтегаза Любови Малышкиной – так же нефтяник Игорь Бруслиновский.

По мнению политолога, самая серьезная интрига нас ждет на трех одномандатных округах. Это:

– №6, где за голоса борются действующие депутаты думы Югры Владимир Семенов («Единая Россия») и Владимир Сысун (ЛДПР);

– №10, где основная борьба развернулась между главврачом сургутского кардиоцентра Ириной Урванцевой («Единая Россия») и руководителем благотворительного фонда «Территория надежды» Александром Клишиным («Справедливая Россия»);

– №17, где целых пять кандидатов: депутат думы Югры и бывший замгубернатора округа Наталья Западнова («Единая Россия»), бизнесмен Константин Бойко (ЛДПР), технический директор частной компании Сергей Стецура («СРЗП»), безработный Александр Филипенко (один из двух тезок первого губернатора Югры, выдвинутый КПРФ) и операционист колл-центра из Новороссийска Юрий Переяслов (РПСС).

«Электорат в нашем округе всегда отличается приверженностью выбранной партии, поэтому, если не произойдет резкая смена федеральной повестки, то расклад по составу думы предсказуем. Тяжеловесы и партийные лидеры сохранят свои позиции, даже не смотря на упорную борьбу на избирательных участках», – резюмирует Надежда Ушакова, указывая, что состав окружного парламента при нынешнем составе кандидатов может обновиться примерно на 30 процентов.

Напомним, что 17-19 сентября в Югре пройдут выборы парламентов четырех уровней – Госдумы, Тюменской облдумы, думы Югры и муниципальных дум.