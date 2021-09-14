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Жителям Югры будут оплачивать выезд из региона за медпомощью

Губернатор ХМАО ввела новую меру поддержки для нуждающегося в медпомощи населения

Жителям Югры будут оплачивать выезд из региона за медпомощью
Фото: siapress.ru

Семьям с детьми из Югры теперь будут оплачивать поездку за пределы региона за медицинской помощью. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор округа Наталья Комарова. «Учитывая запросы жителей автономного округа, считаю важным дополнить действующие меры поддержки отдельных категорий граждан. В частности, семей с детьми, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи за пределами автономного округа», — цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей региона.

«Поручаю Департаменту социального развития совместно с Департаментом здравоохранения автономного округа внести в установленном порядке в Правительство автономного округа до 17 сентября 2021 года предложения по введению с 1 ноября 2021 года следующих мер поддержки: возмещение расходов на проезд в пределах РФ детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи», – сообщила глава автономного округа.

При примерным оценкам, эта мера поможет 1,5 тысячи югорчан.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 403, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:34
Обычно не жителЯМ а жителИ, но в ихней реальности навернре да

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