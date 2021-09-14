Самые высокие зарплаты в Югре предлагают нефтяникам

Аналитики службы исследований hh.ru составили рейтинг зарплат в Югре. Выводы оказались предсказуемыми: самые большие зарплаты предлагают специалистам по добыче сырья, самые маленькие – в сфере услуг.

«Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Добыча сырья» - в среднем это 64,2 тысячи рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Высший менеджмент» (64 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (63,1 тыс. руб.), «Производство» (59,9 тыс. руб.) и «Автомобильный бизнес» (59 тыс. руб.). Антитоп по уровню зарплатного предложения в Югре возглавила сфера «Спорт, фитнес, салоны красоты» - в среднем это 40,3 тысячи рублей. Чуть больше предлагают представителям сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» - 43,3 тысячи рублей. В целом средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 52,4 тысячи рублей. Для сравнения: по России – 49,3 тысячи рублей», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Аналитики проанализировали около восьми тысяч вакансий, открытых в регионе.

Ранее стало известно, что средняя заработная плата, предлагаемая нефтяникам Югры, ниже средней по России.