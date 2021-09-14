В 18 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 149 человек. За всю пандемию 72 581 человек проходили лечение от болезни. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 20;
- Нефтеюганск – 12;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Ханты-Мансийский район – 11;
- Мегион – 9;
- Советский район – 9;
- Сургутский район – 8;
- Нягань – 6;
- Югорск – 6;
- Когалым – 5;
- Кондинский район – 5;
- Радужный – 3;
- Урай – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Октябрьский район – 2.
«На момент выявления у 121 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. Состояние 91 пациента тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 084 человека. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 68 908 югорчан.