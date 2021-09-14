В 18 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус выявили у 149 человек. За всю пандемию 72 581 человек проходили лечение от болезни. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 20;

Нефтеюганск – 12;

Ханты-Мансийск – 12;

Ханты-Мансийский район – 11;

Мегион – 9;

Советский район – 9;

Сургутский район – 8;

Нягань – 6;

Югорск – 6;

Когалым – 5;

Кондинский район – 5;

Радужный – 3;

Урай – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Октябрьский район – 2.

«На момент выявления у 121 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. Состояние 91 пациента тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 084 человека. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 68 908 югорчан.