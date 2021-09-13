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Две иномарки столкнулись в Югре: один человек погиб, двое пострадали

Смертельное ДТП произошло на трассе ХМАО в минувшую субботу

Две иномарки столкнулись в Югре: один человек погиб, двое пострадали
фото: ГАИ Югры

Страшная авария произошла на дорогах Югры в минувшую субботу. 11 сентября на трассе «Нягань – Приобье» в Октябрьском районе столкнулись две иномарки: 23-летний водитель «Киа Рио», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Оптима», под управлением 53-летнего мужчины.

По сообщениям Госавтоинспекции ХМАО, в результате ДТП водитель и 25-летний пассажир «Киа Рио» получили травмы, а владелец «Оптимы» скончался на месте происшествия.

Отмечается, что всего за выходные на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 489, комментариев: 0
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