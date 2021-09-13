Накануне от коронавируса скончались два пациента из Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 147 человек. За всю пандемию 72 432 жителей округа проходили лечение. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:

Нижневартовск – 30;

Сургут – 27;

Ханты-Мансийск – 17;

Нефтеюганск – 11;

Кондинский район – 9;

Нефтеюганский район – 8;

Урай – 7;

Югорск – 6;

Сургутский район – 6;

Нягань – 5;

Когалым – 4;

Мегион – 4;

Октябрьский район – 3;

Советский район – 3;

Радужный – 2;

Нижневартовский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 93 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментирует оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 083 человека. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 68 740 югорчан.