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147 югорчан заразились COVID-19 за сутки

Накануне от коронавируса скончались два пациента из Югры

147 югорчан заразились COVID-19 за сутки
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 147 человек. За всю пандемию 72 432 жителей округа проходили лечение. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:

  • Нижневартовск – 30;
  • Сургут – 27;
  • Ханты-Мансийск – 17;
  • Нефтеюганск – 11;
  • Кондинский район – 9;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Урай – 7;
  • Югорск – 6;
  • Сургутский район – 6;
  • Нягань – 5;
  • Когалым – 4;
  • Мегион – 4;
  • Октябрьский район – 3;
  • Советский район – 3;
  • Радужный – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 93 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментирует оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 083 человека. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 68 740 югорчан.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 160, комментариев: 0
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