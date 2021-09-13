Накануне от коронавируса скончались два пациента из Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 147 человек. За всю пандемию 72 432 жителей округа проходили лечение. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:
- Нижневартовск – 30;
- Сургут – 27;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нефтеюганск – 11;
- Кондинский район – 9;
- Нефтеюганский район – 8;
- Урай – 7;
- Югорск – 6;
- Сургутский район – 6;
- Нягань – 5;
- Когалым – 4;
- Мегион – 4;
- Октябрьский район – 3;
- Советский район – 3;
- Радужный – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 93 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – комментирует оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 083 человека. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 68 740 югорчан.