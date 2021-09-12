Жители Мегиона заполонили точку общепита в день открытия

Открытие точки быстрого питания KFC в Мегионе оказалось масштабным: по сообщениям очевидцев, в первый день работы общепита в здании собралась толпа людей, а число заказов перевалило за полсотни. На опубликованном ролике заметно, что очередь занимали даже за дверями заведения.

«Так состоялось открытие KFC в городе Мегион. А в Лангепасе так же будет?» – спрашивает автор поста в паблике «ЧП Лангепас».

Другие подписчики сообщества такой ажиотаж не оценили и посоветовали сделать выбор в пользу домашней кухни. Также появились ироничные комментарии о соблюдении противоковидных мер.

«Дистанцию 1,5 метра, смотрю, соблюдают», – написала югорчанка Алина С.