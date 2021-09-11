Югорские олимпийцы и паралимпийцы будут получать дополнительную пенсию

Лучшие спортсмены Югры получат серьезную прибавку к пенсии. Документ, регламентирующий эти выплаты, одобрило правительство региона. «Порядком регламентируется назначение пожизненного материального обеспечения спортсменов и тренеров за спортивные достижения по итогам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, всемирных шахматных олимпиад после назначения пенсии. Пожизненное материальное обеспечение спортсмену, тренеру назначается, выплачивается в форме ежемесячной денежной выплаты», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Важно – речь идет не о выплатах, которые начнутся «здесь и сейчас», а именно прибавка к ежемесячной пенсии, когда спортсмены достигнут соответствующего возраста и статуса. Суммы для российских реалий внушительные – 30 тысяч рублей для «золотых» спортсменов, 25 тысяч рублей для «серебряных», 20 тысяч рублей для обладателей «бронзовых» наград, а также 15 тысяч рублей для тренеров. Их бюджет Югры будет перечислять своим лучшим спортсменам ежемесячно до конца жизни. Чтобы получать эти деньги, претендентам нужно будет обратиться в центр социальных выплат региона.

В настоящий момент в Югре живут 33 победителя и призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады и 16 их тренеров.