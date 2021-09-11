146 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки новые зараженные коронавирусом выявлены в 22 муниципалитетах Югры. Общий суточный прирост составил 146 случаев COVID-19. Лидерами по этому показателю стали Нижневартовск (27), Сургут (23) и Урай (13). Выздоровели за этот же период 156 человек. Зарегистрирован один летальный случай – умер пациент в Югорске.

Сейчас лечение проходят 2 592 человека. Состояние 92 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 72 140 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 68 467 югорчан, умерли 1 081 человек.