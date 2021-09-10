Стали известны даты и места работы акции ​«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Югре

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Сургуте пройдет 13 сентября перед Агентством воздушных сообщений (Ленина, 35) с 14:00 до 20:00. Также стало известно, что пройти тест на вирус иммунодефицита жителям Нефтеюганска (территория напротив МБУК «Городская библиотека») и Ханты-Мансийска (парк им.Б.Лосева, со стороны КТЦ «Югра-Классик»)будет предложено днем ранее, 12 сентября, с 12:00 до 18:00.

«Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты Экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить свои риски, напомнят о действенных мерах защиты», – сообщает пресс-служба организаторов акции.