На западе Югры ожидается сильный порывистый ветер

В субботу, 11 сентября, на западе Югры ожидается опасная погода – ветер порывами до 17 метров в секунду. На востоке региона будет идти дождь. Ночью и утром отдельные районы накроет туманом. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура ночью в субботу составит +3,+8 °С, днем +8,+13 °С. В воскресенье, 12 сентября, также ожидаются дождь, ветер, температура ночью 0,+5 °С, днем +6,+11 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в выходные будет идти дождь, максимальная температура днем +12 °С.