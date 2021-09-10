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​Наталья Комарова: «Для меня было важно поклониться Министру»

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

​Наталья Комарова: «Для меня было важно поклониться Министру»
Фото: instagram.com/nv__komarova

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом она рассказала на личной странице в инстаграме.

«Простилась с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Николаевичем Зиничевым. Евгений Николаевич в 2020 году, когда горела наша тайга, оказал большую помощь нашему региону. Югорчане запомнили его отзывчивым, готовым прийти на помощь. Для меня было важно поклониться Министру», - написала губернатор.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. По официальной версии, он сорвался со скалы, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Последний тоже погиб.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву Героя России посмертно.

Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 291, комментариев: 0
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