Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом она рассказала на личной странице в инстаграме.

«Простилась с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Николаевичем Зиничевым. Евгений Николаевич в 2020 году, когда горела наша тайга, оказал большую помощь нашему региону. Югорчане запомнили его отзывчивым, готовым прийти на помощь. Для меня было важно поклониться Министру», - написала губернатор.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. По официальной версии, он сорвался со скалы, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Последний тоже погиб.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву Героя России посмертно.

Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.