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​В ХМАО к 2023 году четыре тысячи домов получат газ

Югра планирует вложить в догазификацию два миллиарда рублей

​В ХМАО к 2023 году четыре тысячи домов получат газ
Фото: siapress.ru

До конца 2023 года в Югре будет догазифицировано около 4 тысяч домов, до 2025 года – еще около двух тысяч. Такие цифры озвучила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании с участием министра энергетики Николаем Шульгиновым и гендиректором ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олегом Ваховским.

После торжественного открытия строительства нового газопровода-отвода на «КС Южно-Балыкская», где своим присутствием высокопоставленные чиновники ознаменовали важное событие в истории развития региона, випы переместились в Сургут. Здесь в рамках совещания они обсудили насущные вопросы по планам газификации в регионе.

Так за «круглым столом» было озвучено, что в ближайшие четыре года газ получат 78 садово-огороднических, некоммерческих товариществ.

«Чтобы это сделать планируется ликвидировать дефицит пропускной способности газотранспортных систем, построить новые газораспределительные системы, подготовить потребителей к приему газа. При этом объекты капитального строительства возводить не потребуется, – доложила глава региона. – Объем необходимых средств на воплощение всех этих планов составляет около двух миллиардов рублей».

Так в программу газоснабжения, разработанную до 2025 года, вошли семь ключевых объектов: два из них в Зеленогорске (Советский район), один – в Коммунистическом, и четыре объекта на пути строящегося газопровода-отвода «КС Южно-Балыкская». Губернатор Югры выразила надежду, что региону, наконец, удастся решить задачу по подключению к надежной системе газоснабжения узла Нефтеюганск-Пыть-Ях-Каркатеевы (Нфтеюганский район). «Для нас это давно ожидаемая, отложенная в силу различных причин, история. И в этой связи мы придаем факту начала строительства огромное значение», – подчеркнула Комарова.

Министр энергетики отметил, в свою очередь, что несмотря на текущую работу с правовыми документами, планы по догазификации в регионе осуществляются. «Сейчас на подписании председателя правительства находится постановление о внесении изменений в правила подключения. В нем будут отражены все вопросы по взаимодействию с единым оператором газификации, подключению, финансированию, подаче заявок», – отметил Шульгинов.

Успели обсудить еще один важный для региона вопрос: охранные зоны трубопроводов. Действующие сегодня правила ограничивают Югру в использовании всего ресурсного потенциала. Сургут и Пыть-Ях особенно остро ощущает эту проблему.

«Сегодня от нас прозвучало предложение о том, в какие нормативно-правовые акты необходимо внеси незначительные изменения для того, чтобы можно было решить вопрос по санитарным зонам. В режиме онлайн прозвучали поручения от министерства энергетики, которые необходимо будет исполнить», – резюмировал итог обсуждений директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Илья Ким.

Губернатор также отметила, что эта проблема затрагивает и владельцев недвижимости, расположенной в санитарной зоне. Некоторых суд уже обязал освободить территории. Так, в пятикилометровую охранную зону от конденсатопровода попадает множество жилых домов, дачных кооперативов, предприятий, в том числе и международный аэропорт.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 437, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:48
Поживем - увидем
Много чего обещали....
Iriska
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Сегодня в 12:15
В Югре - понятно, а в Сургуте и районе конкретно где? Пока не провели газ на загородку одна цена, проведут - будет другая. Координаты предполагаемой газификации по районам где посмотреть?

Mobii Iriska
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Сегодня в 13:17
А где в сургуте загородка?
Злопыхалкин
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Сегодня в 13:48
Международный аэропорт тоже суд обяжет снести? Или тяму только на частные дачи хватает?
Швондер.
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Сегодня в 13:50
А полнефтеюганска тоже сносить придется интересно
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