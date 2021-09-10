Югра вошла в топ-15 регионов РФ по количеству долларовых миллионеров

В Югре живет 2,4 тысячи долларовых миллионеров. К таким выводам пришли аналитики бизнес-школы «Сколково», сообщает РБК. Подсчет велся по количеству оформленных дорогих автомашин.

На Москву и Подмосковье приходится 35 процентов от общего числа миллионеров в России – 104,5 тысячи человек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 28 тысяч человек. Далее идут Краснодарский край (12 тыс. человек), Ростовская области (6 тыс. человек), Татарстан (5,5 тыс. человек), Свердловская область (5,2 тыс. человек), Самарская (4,4 тыс. человек), Нижегородская (3,9 тыс. человек) области, Ставропольский край (3,6 тыс. человек), Челябинская область (3,5 тыс. человек), Красноярский край (3,3 тыс. человек), Башкортостан (3 тыс. человек), Новосибирская (2,7 тыс. человек) и Воронежская (2,5 тыс. человек) области.

Отмечается, что находящиеся в собственности физлиц дорогие автомобили — не идеальный показатель. В России существует практика оформления состоятельными гражданами автомобилей на свои компании. Но авторы исследования сочли, что такая практика одинакова для всех регионов и поэтому не влияет на надежность модели распределения миллионеров.