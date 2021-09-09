Большая парламентская кампания в Югре в самом разгаре, анализируем шансы разных партий

Меньше двух недель осталось до старта больших парламентских выборов. За 365 мандатов в думах четырех уровней в Югре борются традиционная «большая четверка» – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду», а также в некоторых кампаниях участвуют малые партии – «Коммунисты России», «Российская партия свободы и справедливости», «Новые люди». Какова расстановка сил на данный момент – в нашем материале.

Если говорить о парламентской оппозиции, то наиболее сильной в Югре традиционно остается ЛДПР. В кадровом активе этой партии есть несколько сильных и узнаваемых кандидатов.

Например, действующий депутат Госдумы Евгений Марков, который будет пробиваться в федеральный парламент по сургутско-нижневартовскому округу, бывший замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев, баллотирующийся в Тюменскую облдуму, а также Виктор Сысун и Михаил Селюков, идущие в думу Югры. Стоит отметить тюменца Артема Зайцева, который так же выдвинулся в окружной парламент, но пока неизвестно, успеет ли он набрать нужные очки. В Сургуте единственный яркий актив ЛДПР – Евгений Барсов, который идет в городскую думу. Пожалуй, больше реально узнаваемых и имеющих реальные шансы на борьбу среди выдвинутых этой партией кандидатов нет, хотя стоит отдать должное – они действительно выставили очень большое количество кандидатов и закрыли если не все, то практически все важные участки.

При этом партия Жириновского отказалась выдвигать бывшего спикера думы Сургута Сергея Бондаренко (он попытался стать самовыдвиженцем, но не смог качественно собрать подписи) и активистку из Нефтеюганска Ольгу Васильеву, которая в итоге сожгла свой партбилет.

У КПРФ сильнейшие представители – депутаты думы Югры, которые повторно баллотируются туда же – глава регионального отделения партии Алексей Савинцев и спортсмен, тренер по боксу Василий Жуков. Последний попал в неприятную ситуацию, когда в посте в «Одноклассниках» назвал тех, кто отказывается идти на выборы, быдлом, но после поправил эту публикацию, убрав вызвавший недовольство тезис.

К слову, КПРФ в Югре на этот раз выставила на выборы сразу двух Александров Филипенко (благо, они идут не по одному участку, как знаменитые три Бориса Вишневских в Санкт-Петербурге). Разумеется, эти два человека не имеют отношения к первому губернатору Югры, тезками которого являются, но технология выдвижения таких однофамильцев существует, и коммунисты ее используют (нельзя сказать, что безуспешно) не в первый раз.

В «Справедливой России» на выборы в окружную думу в очередной раз идет бизнесмен Михаил Сердюк, а второй получивший специфическую известность кандидат от этой партии – Александр Клишин. По слухам, он был навязан «Справедливой России» в Югре, и сейчас выделяется тем, что вкладывает огромные деньги в покупку медиа-активов (и не только) без очевидной эффективности.

Из представителей малых партий на места в окружную думу претендуют «РПСС» (проще говоря – партия Максима Шевченко) и «Коммунисты России». Их риторика сосредоточена на «отбивании» электората у системной оппозиции – КПРФ и ЛДПР. Насколько это получится – узнаем через две недели.

Объективно сильнейший персональный состав на четырехуровневые выборы выставила «Единая Россия», которая во второй раз использует во время кампании политический бренд «Команда Югры». Технология понятна и апробирована – избирателю предлагаются не отдельные кандидаты, а своего рода готовая связка представительной и исполнительной власти, причем сразу регионального и местного уровня, которая декларирует своей целью решение конкретного пула проблем.

Ее главным «паровозом» традиционно выступает губернатор Наталья Комарова, которая вкладывает в кампанию большие профессиональные ресурсы – поездки, прямые эфиры, встречи с гражданами и привлечение в Югру больших гостей (министров, лидеров общественного мнения). Впрочем, нельзя сказать, что губернатор тащит кампанию в одиночку – среди «Команды Югры» есть немало узнаваемых политиков – сын первого главы округа Василий Филипенко, бывший мэр Сургута, ныне замгубернатора Вадим Шувалов, депутат Госдумы Павел Завальный и многие другие кандидаты, известные на конкретных территориях. Кроме того, как правило, многие ее претенденты имеют за спиной мощный репутационный ресурс в виде крупных компаний, вроде Сургутнефтегаза или местных структур Газпрома, Роснефти и Лукойла – это придает им особый вес, статус и перспективы.

Поэтому с точки зрения узнаваемости, покрытия избирательных участков и ресурсов для ведения кампании у «Команды Югры» есть вполне понятное стартовое преимущество, которое она активно использует. Это не говоря о том, что ее представители в принципе раньше всех начали кампанию – еще на этапе праймериз «Единой России» в апреле этого года. Эксперты признают, что шансы этого избирательного объединения на получение подавляющего большинства мандатов из разыгрываемых 365, довольно высоки.

«Протестный электорат разобщен, дезориентирован и, возможно, даже разочарован положением вещей, – считает доктор политических наук Михаил Мартынов. – Поэтому я предполагаю, что ЛДПР вряд ли нарастит количество мандатов в думе округа, а КПРФ, несмотря на активность в других регионах, в Югре если не уйдет «в минус», то максимум сохранит имеющиеся позиции. В то же время установка «Команды Югры» на работу с людьми и качественное проведение кампании – это позитивные вещи, которые сыграют на успех правящей партии. Кроме того, в России принято на выборах голосовать за тех, кто в настоящий момент распоряжается властью и ресурсами. А «Команда Югры» воспринимается именно как собранная в одном центре власть всего региона, что дает ей большое преимущество в ходе предстоящих выборов».