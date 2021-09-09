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​В Югре опубликован электоральный рейтинг партий за полторы недели до выборов

Появились социологические данные по электоральному рейтингу партий в Югре

​В Югре опубликован электоральный рейтинг партий за полторы недели до выборов
Фото siapress.ru

В Югре появились свежие данные по предвыборным предпочтениям жителей региона. «Северная консалтинговая медиагруппа» проводила социологические исследования в ХМАО-Югре с 1 по 5 сентября. Телефонный опрос охватил 2000 респондентов, местных жителей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2 процентов. Вопрос, который озвучивался социологами: «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую партию Вы бы проголосовали?». Публикация в СМИ была осуществлена на бесплатной основе в рамках информирования о выборах.

Согласно данным этого исследования, наивысшим рейтингом в регионе обладает «Единая Россия» (45,1 процента). На втором месте КПРФ (16,9 процента), на третьем – ЛДПР (12,9 процента). Далее идет СЗРП (5,6 процента), «Российская партия свободы и справедливости» (4,5 процента), «Коммунисты России» (4,2 процента), «Партия пенсионеров» (3,6 процента), «Родина» (1,3 процента). Еще 5,9 процента не определились со своими предпочтениями.

Политолог Александр Безделов в разговоре с СИА-ПРЕСС отметил, что Югра традиционно является сложной территорией с массой различных групп влияния – нефтяники, газовики, строители, представители крупных на локальном уровне бизнес-групп.

Все это приводит к довольно насыщенной политической жизни, особенно, в предвыборный период. А в нынешнем электоральном цикле политическая конкуренция оказалась наиболее острой – в выборах разных уровней, помимо «большой четверки» из числа парламентских партий участвуют еще пять малых политических объединений (в указанном выше опросе не упомянуты только «Новые люди», которые не принимают участие в выборах в думу Югры, но присутствуют на муниципальном уровне).

Инсайдеры СИА-ПРЕСС считают, что довольно высокий рейтинг «Единой России» на фоне остальных партий говорит об уверенности местных элит в способности контролировать ситуацию в условиях высокой активности других политических сил. Это в определенной степени обусловило свободную конкуренцию в ходе этой кампании.

Выборы парламентов четырех уровней – Госдумы, Тюменской облдумы, думы Югры и муниципальных дум – пройдут в автономном округе 17-19 сентября.


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Сегодня в 18:44, просмотров: 93, комментариев: 0
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