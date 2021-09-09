6637 мальчиков и 6310 девочек появились на свет в ХМАО за восемь месяцев 2021 года

В Югре за восемь месяцев 2021 года родилось 12947 детей. Причем больше всего появилось на свет мальчиков – такую статистику опубликовал у себя на странице в Инстаграм глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

Он также указал, что за указанный период в регионе родилось 6637 мальчиков и 6310 девочек.

Напомним, что подобную сводку недавно опубликовал Сургутский окружной клинический̆ центр охраны материнства и детства. За август город пополнился 648 малышей – 355 мальчиков и 293 девочки.