Шесть месяцев тюрьмы присудили жителю ХМАО, который уклонялся от выплаты алиментов

Житель Лангепаса слишком долго не выплачивал детям алименты. Накопив долги на сумму 1,5 миллиона рублей, мужчина отправился в колонию строгого режима на шесть месяцев. Отмечается, что ранее горожанину присудили 80 часов обязательных работ, но и этого требования он не выполнил.

«Приговором судьи должник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначили наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако данное наказание не освобождает югорчанина ни от уплаты алиментов, ни от отбывания 80 часов обязательных работ», – сообщает пресс-служба ФССП ХМАО.