В Сургуте и Нижневартовске за сутки сбили двух велосипедистов

Накануне, 8 сентября, в Сургуте и Нижневартовске сбили двух несовершеннолетних велосипедистов. Первый ребенок попытался пересечь шоссе на двухколесном транспорте, а второй выехал на проезжую часть прямо перед движущимся авто. Оба велосипедиста пострадали.

«Уважаемые взрослые! Не допускайте бесконтрольного нахождения детей на улицах и дорогах. Ежедневно напоминайте им о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и последствиях пренебрежения мерами безопасности при переходе проезжей части и движении в жилых зонах», – напомнили в Госавтоинспекции Югры.