143 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре

В 19 муниципалитетах Югры за минувшие сутки зарегистрировано 143 новых заболевших коронавирусом. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (32), Нижневартовск (26) и Нефтеюганск (15). Выздоровели 164 человека, умер один – пациент в Кондинском районе.

Подавляющее большинство новых заболевших, 113 человек, обратились к врачам с симптомами ОРВТ, у 23 пациентов диагностирована пневмония.

На данный момент лечение проходят 2 637 человек. Состояние 96 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии к 9 сентября в округе зарегистрировано 71 852 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 68 139 югорчан, умерли 1 076 человек.