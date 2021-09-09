Природнадзор Югры обнаружил разлив нефтепродуктов у «дочки» «Роснефти»

В югорской речке Лабановский Еган инспекторы окружного Природнадзора обнаружили разлив нефтепродуктов. На месте сотрудники установили, что инцидент произошел в районе участка трубопровода компании «Славнефть», которая принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти».

В природоохранном ведомстве пояснили, что разлив случился «при проведении плановых работ по выводу из консервации объектов Южно-Локосовского лицензионного участка. В результате разгерметизации при опресовке трубопровода, нефтесодержащая жидкость попала в реку Лабановский Еган». Сейчас объемы утечки уточняются. По предварительным подсчетам, в реку попало меньше 100 кубометров нефтепродуктов.

Пока на поверхности водоема установлены две нитки боновых заграждений, применены сорбенты в месте впадения реки Лабановкий Еган в Обь. Попадание сырья в последнюю специалистами не зафиксировано. Однако видна радужная пленка на водной поверхности площадью около 2,5 тысяч «квадратов» и загрязнение береговой линии вдоль этого места.