В Сургутском районе из-за короткого замыкания эвакуировали 150 человек

В детском саду «Аист» в поселке Солнечном прошла эвакуация. Утром 9 сентября сработала пожарная сигнализация – на место происшествия выехали спасатели. До приезда пожарных из здания детсада самостоятельно эвакуировались больше 150 человек. Уточняется, что пострадавших нет.

«В 09:23 диспетчеру поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в детском саду «Аист» на улице Кедровой в поселке Солнечный. Через 6 минут к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения», – передает пресс-служба МЧС Югры.

Как оказалось, виной всему стало короткое замыкание в прачечной.