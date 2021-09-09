В августе в Югре выросла заболеваемость энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Это типичная ситуация для конца лета – начала осени, когда жители региона возвращаются из отпусков.

«С начала августа 2021 года отмечается рост заболеваемости ЭВИ в ХМАО-Югре. Наиболее высокая заболеваемость регистрировалась в Ханты-Мансийске (130,4 на 100 тыс. населения), Сургуте (129,4 на 100 тыс.), Покачах (110,0 на 100 тыс.), Нягани (97,1 на 100 тыс.), Мегионе (94,1 на 100 тыс.). Не регистрировались случаи ЭВИ в Кондинском, Березовском, Советском районах и Урае», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

При этом за период пандемии югорчане почти не заражались энтеровирусами. Например, в 2020 году показатель заболеваемости снизился на 25,4 раза по сравнению с 2019-м. За весь прошлый год было зарегистрировано всего 42 случая заражения, за январь-июль 2021-го – 14 случаев энтеровирусной инфекции.

«Многократное снижение заболеваемости ЭВИ в 2020 году явилось следствием введения беспрецедентных ограничительных мероприятий, связанных с противодействием пандемии COVID-19. Как следствие произошло сокращение циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ), как, впрочем, и других инфекционных заболеваний», - объяснили специалисты.

Стоит помнить, что энтеровирусы особенно опасны для детей. Они характеризуютя лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов. Для того, чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены.