Нефтекомпания ЛУКОЙЛ обязалась построить в Когалыме несколько социальных объектов

Компания ЛУКОЙЛ взяла на себя обязательства построить в Когалыме несколько социальных объектов. Соответствующее соглашение подписал президент компании Вагит Алекперов с губернатором Натальей Комаровой и главой города Николаем Пальчиковым, и все это в присутствии министра спорта Олега Матыцина.

Согласно документу, нефтяники построят в своей вотчине: региональный центр спортивной подготовки, футбольный манеж, музыкальную школу, музейный комплекс, сад тропических лесов «Яранга», парк, дома для преподавателей филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (его, к слову, тоже строит ЛУКОЙЛ), а также два жилищных комплекса. Со своей стороны, правительство округа и городская администрация помогут компании с инженерной инфраструктурой и прочими вопросами, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Проекты глубоко затрагивают жителей муниципалитета. В этой связи участие руководства города в этом подписании является стратегически важным. Это также позволит учитывать в стратегических документах развития муниципалитета подобного рода проекты с целью создания необходимых условий для их реализации», – сказала по этому поводу Наталья Комарова.

«Данный меморандум даёт уверенность в том, что у каждого проекта будет свой хозяин, объекты будут содержаться должным образом, а вложенные инвестиции пойдут на благо людей», – прокомментировал Вагит Алекперов.