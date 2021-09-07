В Сургуте прошел итоговый форум «Команды Югры», на котором были приняты к будущему исполнению сотни проектов, предложенных жителями региона для «Карты развития Югры». Как это работает, что предполагается сделать и можно ли еще внести свои идеи и проекты в пятилетний план работы окружной власти – в материале СИА-ПРЕСС.

Вообще итоговый форум, который прошел в Сургуте, готовился в течение всего августа. За этот месяц во всех 22 муниципалитетах автономного округа прошли стратегические сессии – форумы «Команды Югры», где приняли участие более тысячи жителей региона. Среди них – известные югорчане, действующие депутаты, общественники и просто неравнодушные граждане. Они проводили своеобразные мозговые штурмы – сначала определяли «точки роста» для своего муниципалитета и озвучивали по этому поводу идеи и проекты в разных сферах (ЖКХ, образование, культура, медицина и так далее). Затем отбирали лучшие идеи и выносили их на обсуждение всех участников форума, которые определяли итоговый набор проектов.

Таким образом за месяц все муниципалитеты собрали более 530 конкретных проектов и идей, которые были презентованы на итоговом форуме «Команды Югры», а также вошли в федеральную часть огромной народной программы «Единой России». Кроме того, в избранных проектах были учтены более 300 тысяч пожеланий югорчан, собранных на сайте «Карты развития Югры» – к слову, там сбор еще продолжается. Там же вы можете увидеть текущие и исполненные за последние годы проекты.

«Это народная программа, где зафиксированы конкретные предложения, которые мы получили от граждан – запрос общества, нашедший отражение в документе, который мы обсуждаем сегодня», – сказал на форуме полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Общий настрой был в сборе всеобъемлющего списка запросов югорчан во всех сферах. «Мы обязуемся зафиксировать на этой карте все предложения жителей и затем выполнить их. Именно это имеет значение для граждан. Это должен быть достоверный документ. На карте найдется место и крупным инфраструктурным проектам, и небольшим добрым делам, которые нужны людям «здесь и сейчас», – отметила по этому поводу Наталья Комарова.

«Сам подход «Команды Югры» и смысл «Карты развития» как части народной программы не в том, что какие-то проекты приоритетны. Все приоритетно, – объясняет депутат думы Югры Василий Филипенко. – Проектов более 500, пожеланий более 300 тысяч, и это еще не все – к нам будут приходить новые пожелания и инициативы, и делать нужно все. Несмотря на разные масштабы, каждый такой проект важен для тех людей, которые его предлагали, разрабатывали и сегодня ждут реализации».

Например, от Сургута в народную программу поступило 16 проектов. В их числе: семь новых школ, четыре поликлиники и детская городская больница, фестиваль «Югорская симфония», полноценное здание для театра «Петрушка», проект для развития социальных лифтов «Будущее здесь», инициатива по обновлению ливневок «Чистые стоки – чистые реки», развитие транспорта, модернизация парка «За Саймой» и еще двух парков. В целом же Сургут представил более 55 тысяч предложений в «Карту развития Югры» – в этом он стал чемпионом среди всех муниципалитетов.

Житель города и работник Сургутнефтегаза Александр Олейников рассказал, как участвовал в разработке проекта о чистых стоках: «Важная тема – реконструкция системы ливневой канализации города. Что позволит решить вопросы затопления улиц и дворов города после обильных осадков и таяния снега, а также решить вопрос загрязнения водоёмов, куда данные стоки поступают. Решения данных проблем позволят значительно снизить нагрузку на экологическую обстановку в городе, регионе и стране в целом».

Школы, больницы бассейны, набережные, парки, дороги полигоны хранения и сортировки ТБО, новые производства, газификация – в одобренную на форуме народную программу вошли действительно важные и волнующие югорчан проекты. «Каждая идея, будь то установка велопарковки или строительство школы, становится ценной обратной связью и вопросом для рассмотрения», – считает депутат думы Югры Ирина Урванцева.

В настоящий момент они систематизируются, чтобы в самое ближайшее время интегрироваться в стратегию социально-экономического развития Югры – о том, что пожелания югорчан войдут в этот документ, Наталья Комарова говорила еще когда анонсировала проект «Карты развития» в июне. Теперь эта работа идет. «Ни одна идея, ни одна инициатива людей не должна затеряться – все должны быть учтены экспертами», – подчеркнула губернатор.

«Теперь «Команда Югры» готова принять ответственность за реализацию этой по-настоящему народной программы, – сказал замгубернатора Югры Вадим Шувалов. – Я постоянно получаю обратную связь от югорчан на встречах, через соцсети, на форумах, которые прошли во всех наших муниципалитетах. Важный наказ людей – комфортная городская среда, безопасные, доступные в любое время дороги.Мы живем на севере, климат у нас суровый. Наша задача, чтобы людям было удобно и комфортно жить в своих домах, и отдыхать, гулять в парках, скверах, заниматься спортом вне зависимости от погоды».

«Президент России Владимир Владимирович Путин, выступая на 20 съезде всероссийской политической партии «Единая Россия» и говоря о реализации общенациональной повестки развития подчеркнул, что это, прежде всего, сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни, – отметила Наталья Комарова. – Считаю, что наша Карта развития Югры воплотила в себе эту идею, создала возможности для реализации этих задач. Этот документ – прямой наказ для правительства региона, органов местного самоуправления, депутатов государственной, окружной и муниципальных дум».

Напомним, что один из принципов «Команды Югры» состоит в том, что вопрос или проблема, поставленные жителем округа перед любым членом этого объединения, становится вопросом или проблемой всей команды. Поэтому участники форума в некоторой степени «разбирали» сферы, в которых они будут работать особенно активно.

«Я всегда поддерживал развитие инфраструктуры как базы для социального и экономического благополучия региона, поэтому приветствую наличие в программе развития дорог, мостов, – сказал депутат Госдумы Павел Завальный. – Особенно важная газификация, которая позволит улучшить качество жизни 400 тысяч югорчан. Как эксперт в этой отрасли я готов курировать это направление в «Команде Югры».

«Самое главное направление нашей работы – комплексное развитие Югры. Для себя после многочисленных встреч с гражданами я выбрала несколько направлений, среди которых самое важное – стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов нефти», – рассказала член Общественного Совета при ФНС России и эксперт в Госдуме Ольга Ануфриева.

Надо сказать, что формат командной работы, в которой участвуют депутаты всех уровней, а также региональные и муниципальные органы власти, с поддержанием постоянной обратной связи с гражданами – политическая традиция в нашем округе. Она началась в 2016 году, когда впервые была реализована концепция «Команды Югры», с тех пор члены этого объединения неоднократно собирались для обсуждения и корректировки своих действий – на «Форуме первых», стратегических сессиях «Югра-2024», форсайт-сессиях по нацпроектам. То, как был проведен сбор сотен тысяч предложений от югорчан (и этот сбор продолжается), демонстрирует эффективность командного подхода к работе в период больших выборов.

«Спасибо всем, кто участвовал в формировании «Карты развития Югры». Мы обязаны работать по принципу: сказали – сделали, делать ставку на ускоренное развитие, оперативно реагировать на запросы людей», – резюмировала Наталья Комарова.

Процесс интеграции собранных в течение августа предложений югорчан в стратегию социально-экономического развития автономного округа уже запущен – решение об этом было утверждено на заседании общественного совета при губернаторе 31 августа. «Это позволит претворить в жизнь множество интересных инициатив наших земляков», – сказал по этому поводу Борис Хохряков. Все желающие войти в рабочие группы по корректировке этого документа могут подать заявки до 8 сентября, сейчас общественными экспертами стали более 400 человек.