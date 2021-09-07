136 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в 14 муниципалитетах Югры подтверждено 136 новых случаев COVID-19. Лидерами по суточному приросту остаются Нижневартовск (29), Сургут (28) и Ханты-Мансийск (17).

Лечение от коронавируса проходят 2 581 человек. Состояние 108 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На 7 сентября в Югре выявлено 71 568 ковид-случаев, выздоровели 67 814 югорчан. Умерли 1 073 человека. Впервые с конца июня за сутки не зарегистрировано ни одного летального случая.

Ранее стало известно, что от коронавируса привился каждый третий житель Югры.