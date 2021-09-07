Многодетная мать из Югры пожаловалась на жуткие условия в лагере для детей-спортсменов

Жительница Нягани Наталья Сенчева обратилась к губернатору Югры Наталье Комаровой и директору окружного департамента спорта Сергею Артамонову из-за жутких условий, в которых пришлось отдыхать детям-спортсменам. Многодетная мать описала ситуацию на личной странице в инстаграме.

«Туалет и душ на улице один на 30 с лишним человек, падающие с потолков пауки, незакрывающиеся двери со сломанными ручками, грязь, антисанитария, разруха и полное отсутствие спортивного сооружения и оснащения», - описала Наталья условия, в которых жили спортсмены в детском оздоровительном лагере «Электрон» в Краснодарском крае.

По словам женщины, спортсменам-разрядникам находились в условиях, «непригодных не то что для тренировочного процесса, но и проживания»: «Наталья Владимировна, мы просим вас разобраться в этой ситуации и дать нам, родителям, ответ. Как наши дети, спортсмены нашего с вами округа могли оказаться в таких условиях: разруха, грязь, отсутствие питьевой воды и выделяемые полтора литра воды на ребёнка в сутки, отсутствие медпомощи при серьёзном и повальном вирусе, полном отсутствии возможностей для тренировочного процеса! Один турник на 350 спортсменов! КАК ТАК?».

Она также подчеркнула, что дети вернулись с отдыха с подорванным здоровьем.

«Мы в шоке, люди. Наши дети очень много и часто ездят, условия бывали разные, НО ТАКИЕ и на три полных недели, это, конечно же, ужас!», - заключила Сенчева.

На ситуацию уже отреагировали в депспорта. «Разделяем родительскую боль и непонимание. На момент приёмки лагеря «Электрон» все было исправно, чисто, скамейки были, насекомых не было. За время пребывания детей в лагере жалоб не поступало. Сожалеем, что узнали о сложившихся фактах только сейчас, после возвращения Ваших детей домой. Эта ситуация требовала немедленного реагирования, детального разбора, принятия жёстких мер. Мы не оставим этот вопрос без внимания, наказания виновных», - оветила на пост пресс-служба ведомства.

Накануне в Нягани состоялось собрание, на котором присутствовали родители и заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Владислав Левицкий. Наталья Сенчева пообещала позже рассказать, чем оно завершилось.

Стоит отметить, что контракт на 20 млн рублей на организацию отдыха и оздоровления 600 детей в Краснодарском крае выиграла фирма ООО «Ника-М» из Краснодара. Проезд детей до места отдыха родители оплачивали самостоятельно.