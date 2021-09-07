В Сургуте подешевел бензин

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске зафиксировано снижение цен на автомобильное топливо. По данным мониторинга Агентства нефтегазовой информации, сильнее всего бензин подешевел в экономической столице округа – на два рубля. Но такие снижение произошло не на всех АЗС.

На АЗС «Октан» в Сургуте стоимость АИ-92 понизилась на два рубля, до 47,50 рубля, цена на ДТ – на 1,50 рубля, до 54 рублей за литр. АИ-95 подорожал на 48 копеек, до 50,50 рубля за литр. На АЗС «Эталон» АИ-98 подешевел на 50 копеек, до 59,50 рубля за литр, АИ-95 и АИ-92 – на один рубль, до 51,50 и 48,90 рубля за литр соответственно, ДТ – также на один рубль, до 57,30 рубля за литр. «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» понизил цену на АИ-95 на 43 копейки, до 50,53 рубля за литр, АИ-92 – на 38 копеек, до 47,15 рубля.

В Нижневартовске снижение цен зафиксировано на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»: на 43 копейки подешевел АИ-95, до 50,53 рубля, на 38 копеек – АИ-92, до 47,15 рубля за литр). У «ОКСИС-С» изменение стоимости на 50 копеек коснулось АИ-95 и АИ-92 (до 50,10 и 47,95 рубля за литр соответственно).

В Ханты-Мансийске на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» АИ-95 подешевел на 43 копейки, до 50,73 рубля за литр, АИ-92 – на 38 копейки, до 47,15 рубля за литр.

По данным агентства «Прайм», бензин подешевел и на москвоских заправках впервые с весны. В среднем, цены упали на 17 копеек.

Напомним, в середине августа в городах Югры произошел резкий скачек цен на автомобильное топливо из-за сбоя поставок и отсутствия поставок с сургутского ЗСК. Одна из АЗС перестала отпускать бензин физическим лицам. Тогда проверку начала Федеральная антимонопольная служба.

В начале сентября стало известно, что правительство РФ договорилось с ПАО «Сургутнефтегаз» о приостановке экспорта бензина для стабилизации ситуации на российском рынке.