В Югре снят запрет на круглосуточную работу общепита

В Югре с 6 сентября снят запрет на круглосуточную работу организаций общественного питания. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Работу по ночам смогут возобновить кафе и рестораны, где привиты от коронавируса не менее 80 процентов сотрудников. При этом должны быть привиты все официанты и администраторы, то есть те, кто занят непосредственным обслуживанием пациентов.

Также заведения должны присоединиться к югорской декларации «Бизнес без «COVID» и соблюдать все ковид-рекомендации.