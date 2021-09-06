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​Губернатор разрешила ресторанам Югры работать по ночам, но есть нюанс

В Югре снят запрет на круглосуточную работу общепита

​Губернатор разрешила ресторанам Югры работать по ночам, но есть нюанс
Фото: pixabay.com

В Югре с 6 сентября снят запрет на круглосуточную работу организаций общественного питания. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Работу по ночам смогут возобновить кафе и рестораны, где привиты от коронавируса не менее 80 процентов сотрудников. При этом должны быть привиты все официанты и администраторы, то есть те, кто занят непосредственным обслуживанием пациентов.

Также заведения должны присоединиться к югорской декларации «Бизнес без «COVID» и соблюдать все ковид-рекомендации.


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Сегодня в 21:49, просмотров: 163, комментариев: 0
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