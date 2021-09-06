Каждый третий югорчанин привился от коронавируса

В Югре от коронавируса привился каждый третий житель региона. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«В Югру с начала кампании по вакцинации поступило 686 804 комплекта доз вакцин, и уже вакцинированы от ковида 542 314 югорчан. Наибольшая доля привитых в Ханты-Мансийском, Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах. По данным на 6 сентября вакцинирован каждый третий житель Югры!», - написал главный врач региона.

Он уточнил, что пункты вакцинации ежедневно работают во всех муниципальных образованиях округа до 22.00. Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы антителами к коронавирусу обладали 60 процентов взрослых югорчан, то есть порядка 750 тысяч человек.

По данным оперативного штаба, сегодня в Югре от ковида лечатся 2 656 человек, состояние 113 пациентов тяжелое. «Для лечения больных ковидом развернуто 1 325 специализированных коек в 12 городах и районах округа. Стационарное лечение проходит 921 пациент, это на 18 процентов меньше, чем неделю назад», - отметил Добровольский.