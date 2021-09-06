В Сургуте едет министр энергетики Николай Шульгинов

На этой неделе в Югре ожидаются визиты нескольких высокопоставленных гостей. В частности, в регион приедут федеральные министры. Они будут работать в Сургуте, Когалыме и Нефтеюганском районе. В поездах визитеров будет сопровождать губернатор Наталья Комарова.

Так, в четверг, 9 сентября, в Сургуте состоится выездное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Уральского федерального округа к работе в отопительный сезон 2021 -2022 годов. В нем примут участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор Наталья Комарова.

Во вторник, 7 сентября, в Когалыме будет работать министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он примет участие в открытии теннисного центра, закладке памятного камня на месте строительства футбольного манежа, а также в совещании по строительству социальных и спортивных объектов. Кроме того, в среду, 8 сентября, Николай Шульгинов примет участие в церемонии начала строительства объекта «Газопровод – отвод «КС Южно-Балыкская – г. Нефтеюганск» в Нефтеюганском районе.