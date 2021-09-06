Осталось несколько дней для участия в викторине «Энергия развития Югры»

В этом году мы празднуем сразу три знаменательные исторические даты: 300-летие российского нефтяного дела, 210-летие использования газа в России, а также 90-летие со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова. Все эти события несут огромное значение для нашего региона.

Идея – от югорчан

Сегодня Югра – основной нефтегазодобывающий регион страны, который обеспечивает почти половину российской добычи черного золота. История округа – история великих открытий, большого труда и людей – первооткрывателей, нефтяников, строителей. Команда Югры ценит их подвиги и старается не только сохранить все, что было ими наработано, но и дальше развивать отрасль: работает над извлечением «трудной» нефти – баженовской свиты, создает цифровые «двойники» для месторождений, чтобы управлять производственным процессом без участия человека, благоустраивает нефтяные города, делая их точкой притяжения.

Поэтому, когда в ходе международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», состоявшегося в марте, председатель общественного совета при департаменте недропользования и природных ресурсов Югры Станислав Кузьменко предложил провести информационно-просветительскую викторину, идею поддержали. Представители музеев и вузов составили вопросы, а центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет» взяли на себя технические и организационные моменты. Так, в викторину вошли десять вопросов об истории развития нефтегазового дела в России и Югре, а также интересные факты о нефтедобыче.

Полностью электронная

Цифровая викторина «Энергия развития Югры» – возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о родном крае. Она полностью электронная, а поучаствовать в ней могут все жители региона старше 18 лет. Для этого нужно ответить на вопросы анкеты на сайте energy.myopenugra.ru

и указать контактные данные. В течение трех дней придет смс-сообщение с информацией о подарке.

«Викторина, по традиции, беспроигрышная. Каждый участник получит фирменный сувенир, в том числе он может быть и цифровой: команда юных дизайнеров разработала набор югорских стикерпаков для популярных мессенджеров. Такое решение – ответ на запрос прошлогодних участников о возможности получения памятных подарков без необходимости забирать их в пунктах активации кодов и выдачи подарков», - сообщают организаторы.

Помимо гарантированных памятных подарков каждому участнику, у жителей региона, правильно ответивших на все вопросы о нефтяной истории Югры, будет возможность получить ценные подарки. В их списке - квартиры, машины и сертификаты в крупные гипермаркеты.

Организаторы также напоминают – если в предыдущих викторинах можно было участвовать в дни голосования и заполнять анкету на счетных участках, то на этот раз такой возможности нет – все ответы нужно отправить в электронном виде строго до 13 сентября включительно.

Если есть вопросы о правилах участия или нет доступа в интернет – срочно звоните по телефону горячей линии: 8-800-350-00-86.

Прокачай свои знания и получи подарок!