Осталось несколько дней для участия в викторине «Энергия развития Югры»

В этом году мы празднуем сразу три знаменательные исторические даты: 300-летие российского нефтяного дела, 210-летие использования газа в России, а также 90-летие со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова. Все эти события несут огромное значение для нашего региона.
Идея – от югорчан
Сегодня Югра – основной нефтегазодобывающий регион страны, который обеспечивает почти половину российской добычи черного золота. История округа – история великих открытий, большого труда и людей – первооткрывателей, нефтяников, строителей. Команда Югры ценит их подвиги и старается не только сохранить все, что было ими наработано, но и дальше развивать отрасль: работает над извлечением «трудной» нефти – баженовской свиты, создает цифровые «двойники» для месторождений, чтобы управлять производственным процессом без участия человека, благоустраивает нефтяные города, делая их точкой притяжения.
Поэтому, когда в ходе международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», состоявшегося в марте, председатель общественного совета при департаменте недропользования и природных ресурсов Югры Станислав Кузьменко предложил провести информационно-просветительскую викторину, идею поддержали. Представители музеев и вузов составили вопросы, а центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет» взяли на себя технические и организационные моменты. Так, в викторину вошли десять вопросов об истории развития нефтегазового дела в России и Югре, а также интересные факты о нефтедобыче.
Полностью электронная
Цифровая викторина «Энергия развития Югры» – возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о родном крае. Она полностью электронная, а поучаствовать в ней могут все жители региона старше 18 лет. Для этого нужно ответить на вопросы анкеты на сайте energy.myopenugra.ru
и указать контактные данные. В течение трех дней придет смс-сообщение с информацией о подарке.
«Викторина, по традиции, беспроигрышная. Каждый участник получит фирменный сувенир, в том числе он может быть и цифровой: команда юных дизайнеров разработала набор югорских стикерпаков для популярных мессенджеров. Такое решение – ответ на запрос прошлогодних участников о возможности получения памятных подарков без необходимости забирать их в пунктах активации кодов и выдачи подарков», - сообщают организаторы.
Помимо гарантированных памятных подарков каждому участнику, у жителей региона, правильно ответивших на все вопросы о нефтяной истории Югры, будет возможность получить ценные подарки. В их списке - квартиры, машины и сертификаты в крупные гипермаркеты.
Организаторы также напоминают – если в предыдущих викторинах можно было участвовать в дни голосования и заполнять анкету на счетных участках, то на этот раз такой возможности нет – все ответы нужно отправить в электронном виде строго до 13 сентября включительно.
Если есть вопросы о правилах участия или нет доступа в интернет – срочно звоните по телефону горячей линии: 8-800-350-00-86.
Прокачай свои знания и получи подарок!
Таким образом регулируемая-плановая экономика Югры в 1988 году давала и нефть, и древесину, и продукты ее переработки.
В лесной промышленности Югры работал дважды Герой Социалистического Труда из Кондинского района (привет «мэру» Половинок), чего не было даже в нефтяной и газовой промышленности.
Правда горком и ПО СНГ подавали в Москву в 1984 г. представление на второго Героя Социалистического Труда на Начальника УБР-2 Геннадия Михайловича Левина. И заслуженно подавали, ибо в его УБР-2 все бригады несколько лет преодолевали стотысячный рубеж проходки горных пород. Это был уже коллективный рекорд бригад стотысячников впервые в стране. И горком партии лице зав. общим отделом Валентина Замятина уже озаботился об установке бюста на родине будущего дважды Героя Соцтруда. Но наверху что-то не сложилось.
А в лесной промышленности был дважды Герой Соцтруда. Не буду назвать его фамилию.
Потому как это вопрос в викторину по Истории Югры нашим Югорский избирателям:
«Назовите имя и место работы Дважды Героя Социалистического Труда, работавшего ранее в ХМАО-Югре».