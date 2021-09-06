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Проверь себя на знание истории родного округа!

Осталось несколько дней для участия в викторине «Энергия развития Югры»

Проверь себя на знание истории родного округа!
Фото admhmao.ru

В этом году мы празднуем сразу три знаменательные исторические даты: 300-летие российского нефтяного дела, 210-летие использования газа в России, а также 90-летие со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова. Все эти события несут огромное значение для нашего региона.

Идея – от югорчан

Сегодня Югра – основной нефтегазодобывающий регион страны, который обеспечивает почти половину российской добычи черного золота. История округа – история великих открытий, большого труда и людей – первооткрывателей, нефтяников, строителей. Команда Югры ценит их подвиги и старается не только сохранить все, что было ими наработано, но и дальше развивать отрасль: работает над извлечением «трудной» нефти – баженовской свиты, создает цифровые «двойники» для месторождений, чтобы управлять производственным процессом без участия человека, благоустраивает нефтяные города, делая их точкой притяжения.

Поэтому, когда в ходе международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», состоявшегося в марте, председатель общественного совета при департаменте недропользования и природных ресурсов Югры Станислав Кузьменко предложил провести информационно-просветительскую викторину, идею поддержали. Представители музеев и вузов составили вопросы, а центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет» взяли на себя технические и организационные моменты. Так, в викторину вошли десять вопросов об истории развития нефтегазового дела в России и Югре, а также интересные факты о нефтедобыче.

Полностью электронная

Цифровая викторина «Энергия развития Югры» – возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о родном крае. Она полностью электронная, а поучаствовать в ней могут все жители региона старше 18 лет. Для этого нужно ответить на вопросы анкеты на сайте energy.myopenugra.ru

и указать контактные данные. В течение трех дней придет смс-сообщение с информацией о подарке.

«Викторина, по традиции, беспроигрышная. Каждый участник получит фирменный сувенир, в том числе он может быть и цифровой: команда юных дизайнеров разработала набор югорских стикерпаков для популярных мессенджеров. Такое решение – ответ на запрос прошлогодних участников о возможности получения памятных подарков без необходимости забирать их в пунктах активации кодов и выдачи подарков», - сообщают организаторы.

Помимо гарантированных памятных подарков каждому участнику, у жителей региона, правильно ответивших на все вопросы о нефтяной истории Югры, будет возможность получить ценные подарки. В их списке - квартиры, машины и сертификаты в крупные гипермаркеты.

Организаторы также напоминают – если в предыдущих викторинах можно было участвовать в дни голосования и заполнять анкету на счетных участках, то на этот раз такой возможности нет – все ответы нужно отправить в электронном виде строго до 13 сентября включительно.

Если есть вопросы о правилах участия или нет доступа в интернет – срочно звоните по телефону горячей линии: 8-800-350-00-86.

Прокачай свои знания и получи подарок!


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Сегодня в 16:49, просмотров: 474, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:54
Я бы предложил в викторину вопросы из истории развития лесопромышленного комплекса Югры. Развитие ТЭК это вся история округа, вернее ее верхушка. А известно ли избирателям, что лесопромышленный комплекс когда-то составлял 50% экономики края. Известно ли избирателям, что для вывозки древесины из Кондинского и Советского района были построены две железнодорожные ветки: Тавда-Сотник и Ивдель-Обь. Что лесные ресурсы Югры оцениваются в 87 млр м3, а фонд лесосеки оценивается в 21 млр м3. Что наибольшее количество заготовки древесины было достигнуто в 1988 году - 12 млн м3, а переработки древесины в том же году- 1,6 млн м3. Для сравнения сейчас заготавливают древесины в 10 раз меньше-1,2 млн м3 ( кстати, это уровень заготовки древесины 20-30 -х годов прошлого века).
Таким образом регулируемая-плановая экономика Югры в 1988 году давала и нефть, и древесину, и продукты ее переработки.
В лесной промышленности Югры работал дважды Герой Социалистического Труда из Кондинского района (привет «мэру» Половинок), чего не было даже в нефтяной и газовой промышленности.
Правда горком и ПО СНГ подавали в Москву в 1984 г. представление на второго Героя Социалистического Труда на Начальника УБР-2 Геннадия Михайловича Левина. И заслуженно подавали, ибо в его УБР-2 все бригады несколько лет преодолевали стотысячный рубеж проходки горных пород. Это был уже коллективный рекорд бригад стотысячников впервые в стране. И горком партии лице зав. общим отделом Валентина Замятина уже озаботился об установке бюста на родине будущего дважды Героя Соцтруда. Но наверху что-то не сложилось.
А в лесной промышленности был дважды Герой Соцтруда. Не буду назвать его фамилию.
Потому как это вопрос в викторину по Истории Югры нашим Югорский избирателям:
«Назовите имя и место работы Дважды Героя Социалистического Труда, работавшего ранее в ХМАО-Югре».
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:11
Деликатная поправка к вопросу в викторину для избирателей Югры в Единый день голосования. Из 26 Геров Социалистического Труда, работавший в ХМАО, четверо были представителями лесной промышленности.
И дважды Герой СоцТруда (не земляк «мэра»Половинок, я «дико извиняюсь»), а работал он в Советском районе.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:23
Деликатная поправка к викторине избирателям по истории Югры. Из 26 Геров Социалистического Труда, работавших в ХМАО - четверо являются представителями лесной промышленности. Причём 11 из Героев СоцТруда ХМАО разные периоды жили и работали или живут и работают сейчас в Сургуте. Плюс один Герой Труда РФ. Имя его назвать не нужно, оно всем известно.
Кузницей Героев, однако, является Сургут.
Относительно, дважды Героя СоцТруда не только в ХМАО, но единственного в лесной промышленности СССР поправка. Я «дико извиняюсь» перед «мэром»Половинок, но он жил и работал в Советском районе.

Citizen
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Сегодня в 19:05
И на выборы можно не ходить ?????
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