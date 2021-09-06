139 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки 18 муниципалитетах Югры зарегистрировано 139 новых случаев COVID-19. Лидерами по суточному приросту остаются Нижневартовск (38), Сургут (27) и Нефтеюганск (10). Большинство новых пациентов, 118 человек, обратились к врачам с симптомами ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония.

Сейчас лечение в медицинских учреждения округа проходят 2 656 человек. Состояние 113 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 102 человека. При этом под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 459 человек.

Число летальных случаев выросло до 1 073 – умер пациент в Октябрьском районе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 71 432 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 67 703 югорчанина.