Югра входит в десятку регионов с высокими зарплатами

В Югре 25,4 процента работников получают зарплату больше 100 тысяч рублей. По этому показатели округ входит в десятку российских регионов. Лидерами являются Чукотка, где 47 процентов работников получают зарплату от 100 тысяч рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%) и Ненецкий автономный округ (35,5%). Статистику приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В России зарплату от 100 тысяч рублей получают 2,84 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или около 10,3 процента всех работников. По сравнению с допандемийным периодом численность сотрудников с такими заработками увеличилась на 45,6 процента. Однако, стоит учитывать, что в расчет берется начисленная заработная плата – до вычета налогов. Кроме того, подчеркивают аналитики, из-за инфляции реальная величина стотысячной зарплатной планки постепенно снижается. Так, рост потребительских цен за рассматриваемый двухлетний период составил около 8,8 процента, поэтому покупательная способность денег неминуемо уменьшалась.

Также отмечается, что больше всего работников с зарплатой от 100 тысяч рублей, 30,2 процента, трудится в отрасли добычи полезных ископаемых: добыча нефти, газа, угля, металлических руд и минералов.

Ранее аналитики hh.ru подсчитали, что в Югре среднее предложение по зарплате в сфере «Добыча сырья» составляет 64,2 тысячи рублей. Это ниже, чем в среднем по России – 65,7 тысячи.