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​Теперь не прогуляешь: об отсутствии ребенка в школе будут предупреждать через приложение

Мобильное приложение будет следить за прогулами школьников в Югре

​Теперь не прогуляешь: об отсутствии ребенка в школе будут предупреждать через приложение
Фото: vk.com/shuvalovvn

Мобильное приложение «Госуслуги Югры» оповещает родителей об отсутствии ребенка в школе. О новом сервисе рассказали в департаменте образования округа.

«Мобильное приложение «Госуслуги Югры» поможет узнавать информацию об успеваемости ребенка и долгах по предметам. В приложении доступен сервис push-уведомлений об отсутствии школьника на уроке», — цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Кроме того, зимой в приложении будет актуальна услуга объявления об «актировках». Также система составляет рейтинг ребенка в классе.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 302, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:13
Когда это кому мешало прогуливать?
Вот когда дома получишь так, что на долго запомнила. Тогда и прогулов уроков не будет..
6xz34e
не нравится
Сегодня в 14:49
Уважаемый Альберт!Вы не внимательны.Система составит "рейтинг" (?!) ребенка...Лучше бы система расписание составляла ...удобное для всех..и потоки детей разводила..например.
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