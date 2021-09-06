Мобильное приложение будет следить за прогулами школьников в Югре

Мобильное приложение «Госуслуги Югры» оповещает родителей об отсутствии ребенка в школе. О новом сервисе рассказали в департаменте образования округа.

«Мобильное приложение «Госуслуги Югры» поможет узнавать информацию об успеваемости ребенка и долгах по предметам. В приложении доступен сервис push-уведомлений об отсутствии школьника на уроке», — цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Кроме того, зимой в приложении будет актуальна услуга объявления об «актировках». Также система составляет рейтинг ребенка в классе.