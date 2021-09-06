В ближайшие пять лет 61% жителей ХМАО собирается приобрести электромобиль

61% опрошенных в Югре хотели бы приобрести электрокар в ближайшие пять лет. Об этом стало известно после опроса пользователей сайта «Дром». Также стало известно, что число жителей ХМАО, предпочитающих автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, составляет 37%. Людей, уже купивших электромобиль, насчиталось 2%.

По результатам опроса, в среднем по России, желающих купить электромобиль составляет 63%. Людей, предпочитающих традиционный автомобиль, составило 34%. Хакасия, Башкирия и Пермский край лидируют в результатах опроса. В этих регионах 70% желают приобрести машину с электродвигателем. На фоне желающих приобрести есть и противники электрокаров. Так в Алтайском крае и Тюменской области насчитывается 40% опрошенных предпочитающих стандартный автомобиль.