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В Югре иномарка съехала с моста: водитель и пассажир получили травмы

За выходные в ХМАО произошло 11 ДТП

В Югре иномарка съехала с моста: водитель и пассажир получили травмы
фото: ГАИ Югры

В Югре «Киа» съехала с моста и перевернулась. К счастью, водитель и пассажир иномарки отделались травмами. По информации Госавтоинспекции ХМАО, инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 5 сентября, на 28 километре автодороги «Нягань – Приобье» в девять часов вечера.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что всего за выходные в округе зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 15 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних пассажира.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 462, комментариев: 0
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