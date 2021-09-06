За выходные в ХМАО произошло 11 ДТП

В Югре «Киа» съехала с моста и перевернулась. К счастью, водитель и пассажир иномарки отделались травмами. По информации Госавтоинспекции ХМАО, инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 5 сентября, на 28 километре автодороги «Нягань – Приобье» в девять часов вечера.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что всего за выходные в округе зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 15 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних пассажира.