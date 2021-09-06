Директор департамента строительства ХМАО занял первое место в рейтинге глав минстроя на Урале

Лучшим куратором по строительству в УрФО, по версии портала Stroy.media, является директор департамента строительства ХМАО Кирилл Мыскин. 79% респондентов оценили его работу положительно, 14% – негативно.

На втором месте оказалась директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова (74% опрошенных позитивно отозвались о ее работе, 16% выбрали отрицательный вариант ответа). Тройку лидеров замыкает министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе (32% респондентов хорошо отозвались о работе чиновника, а 23% – плохо).

Последние три места в ТОП-6 между собой разделили глава департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Теряев, начальник главного управления строительства Павел Перевалов и министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.