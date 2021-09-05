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​Уровень добычи нефти в ХМАО немного подрастет

В Югре в 2021 году могут добыть 213 млн тонн нефти

​Уровень добычи нефти в ХМАО немного подрастет
Фото: pixabay.com

В 2021 году в Югре могут добыть 213 млн тонн нефти. Это немного выше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано рекордное падение нефтедобычи. Данные научно-аналитического центра имени Шпильмана публикует Znak.com.

«Прирост идет уже полгода и, по нашим прогнозам, в округе в 2021-м будет добыто порядка 213 млн тонн нефти. Это при сохранении темпов ежесуточной добычи в 590 тыс. тонн в сутки. Картина складывается такая, что в этом году мы добудем больше, чем в прошлом», — сообщил директор научно-аналитического центра имени Шпильмана Петр Стулов.

За семь месяцев этого года лидерами по добыче нефти стали «Роснефть» (54,5 млн тонн), «Сургутнефтегаз» (24,6 млн тонн), «Лукойл» (17,9 млн тонн) и «Газпром нефть» (8,7 млн тонн).

По прогнозам аналитиков, в 2030 году нефтяные компании округа добудут 196 млн тонн нефти, при оптимистическом сценарии — 220 млн тонн.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 169, комментариев: 0
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