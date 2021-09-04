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​Югра за год отправила на экспорт товаров на 5,6 млрд рублей – и это не нефть!

Экспортную деятельность Югры отметили на Восточном экономическом форуме

​Югра за год отправила на экспорт товаров на 5,6 млрд рублей – и это не нефть!
Фото pixabay.com

Югра за 2020 год отправила на экспорт продукции промышленного производства (то есть не нефти) на 76,8 млн долларов, или 5,6 млрд рублей. Это на 11 млн долларов больше, чем стояло в планах правительства. За первое полугодие предприятия Югры уже отправили зарубеж товаров на 48,8 млн долларов (3,6 млрд рублей) при плане в 70 миллионов, сообщает департамент общественных связей региона.

Это было особо отмечено на Восточном экономическом форуме, где министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручил почетную грамоту директору департамента промышленности Югры Кириллу Зайцеву. Награждение состоялось на координационном совете Минпромторга по промышленности «О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки».

По словам Кирилла Зайцева, экспортом промышленных товаров в регионе занимаются 80 предприятий, по большей части зарубежом покупают югорские изделия из древесины, а один из ведущих экспортеров – Югорский лесопромышленный холдинг.

На Восточном экономическом форуме, который собрал весь федеральный истеблишмент, участвует делегация из Югры под руководством первого заместителя губернатора Алексея Охлопкова.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 107, комментариев: 0
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