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​Второй раз за месяц в Югру приезжал Владимир Якушев – в чем политический подтекст

Владимир Якушев вновь побывал с визитом в Югре

​Второй раз за месяц в Югру приезжал Владимир Якушев – в чем политический подтекст
Фото Центр соцмедиа

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил Сургут. На этот раз – в большей степени как лидер списка «Единой России» по региональной группе Югры, Ямала, Тюменской и Курганской областей. Каков был политический подтекст этого визита, что удалось сделать высокопоставленному госслужащему и что дальше – в материале СИА-ПРЕСС.

В прошлый раз Владимир Якушев приезжал в Югру в начале августа, и тогда предвыборный подтекст поездки не был высвечен так ярко. Сейчас же он подчеркивает, что находится в отпуске в качестве полпреда, а основное время посвящает электоральным вопросам. В этот раз Якушев провел несколько совещаний с представителями местного истеблишмента, дал интервью ведущим СМИ Сургута (в том числе, СИА-ПРЕСС), а также принял участие в финальном форуме «Команды Югры» и последующей конференции «Единой России».

«Владимир Якушев – один из самых известных политических деятелей Тюменской области, – рассказывает политолог Александр Безделов. – В течение 13 лет он руководил Тюменской областью и тогда установил неплохие рабочие взаимоотношения с коллегами-губернаторами Натальей Комаровой и на тот момент Дмитрием Кобылкиным. Он выигрывал выборы, работал министром строительства и ЖКХ, а сейчас является полпредом президента, что только повышает его узнаваемость».

По мнению политолога, одна из ключевых целей именно этой поездки – координация предвыборной работы в Югре в целом и в Сургуте в частности. Автономный округ – один их немногочисленных регионов России, где существует активная политическая жизнь. Множество партий и групп влияния конкурируют между собой и «Единой России» важно сохранять главенство в этом процессе.

«Оценка социологии, а также методов и способов работы местной «Единой России», наверное, были ключевыми целями этого визита. Думаю, что одним из его итогов станут некоторые рекомендации региональному штабу по ведению кампании. В дальнейшем поездки по городам и районам Югры будут носить более яркий предвыборный характер, Владимир Якушев будет делиться своей популярностью с партией власти», – отмечает Безделов.

Особую роль в поездке сыграла встреча с Владимиром Богдановым – гендиректором Сургутнефтегаза – одной из крупнейших и ключевых для развития Сургута и Югры компаний. «Богданов – знаковая фигура, последний представитель старой гвардии «генералов» крупных компаний. Встреча с ним для Владимира Якушева важна и с репутационной точки зрения, и потому, что у Сургутнефтегаза есть серьезный актив в виде собственных сотрудников и работников близких компаний. Это сильный административный ресурс, который не может не пойти на пользу выборам в таком сложном городе, как Сургут», – комментирует политолог.

«Якушеву важно показать, что он включен в проблематику и повестку всех регионов, от которых баллотируется, что он поддерживает и помогает местной власти решать проблемы людей, – объясняет активность уральского полпреда директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. – При этом ему нет необходимости особо работать над узнаваемостью, его и так все знают. Скорее, он будет везде демонстрировать погруженность в реалии и поддержку местной власти, чтобы показать – нет никаких партийных и внутриэлитных разногласий, есть одна цель – успешное проведение выборов. Сейчас Якушеву важно продемонстрировать тесную взаимосвязь в работе всех уровней власти».

Это он и сделал, поддержав «Команду Югры», продемонстрировав готовность к плодотворной совместной работе и постоянному контакту с избирателями. «Сегодня важное мероприятие. На протяжении длительного промежутка времени вы обсуждали нужные и важные предложения в карту развития Югры, региональную часть народной программы «Единой России». Это не то, что мы придумали в партийных кулуарных беседах, это запрос общества, который нашел отражение в документе, что обсуждается сегодня», – заявил Якушев. Он также продемонстрировал глубокое уважение по отношению к Югре как к региону, назвав ее одним из лидеров всей России по развитию и качеству уровня жизни. Не просто удержать, но и повысить эту планку – то, к чему призывает своих коллег Владимир Якушев.

Большие парламентские выборы пройдут 17-19 сентября. Югорчанам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Тюменской областной думы, думы Югры и несколько муниципальных представительных органов.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 71, комментариев: 0
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