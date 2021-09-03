Эксперты рассказали, в каком регионе России нефтяникам предлагают самую большую зарплату

Среднее предложение по зарплате в сфере «Добыча сырья» в Югре составляет 64,2 тысячи рублей. Это ниже, чем в среднем по России – 65,7 тысячи. Самую высокую заработную плату специалистам добычи предлагают в Магаданской области (97,5 тыс. руб.), Республике Саха (90 тыс. руб.) и в Москве (88,2 тыс. руб.).

Такие данные аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

При этом в Югре в этом году отмечается рост спроса на работников сферы «Добыча сырья» на 66 процентов. В России такие специалисты востребованы еще больше: за январь-август 2021 года в стране было открыто на 84 процента больше таких вакансий, чем в аналогичный период прошлого года.

«По данным за август 2021 года, на одну вакансию в сфере «Добыча сырья» в России приходится 3,8 резюме – это умеренный уровень конкуренции среди соискателей. В Югре конкуренция в сфере «Добычи сырья» умеренная в пользу работодателя – 6,8 резюме на вакансию. По доле вакансий в сфере добычи округ находится на девятом месте – это 7,3 процента от общего числа предложений работодателей в регионе», - отметили в пресс-службе HeadHunter Урал.