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​В школы Югры вернется онлайн-обучение. На пару дней

В дни выборов школы Югры перейдут на удаленку

​В школы Югры вернется онлайн-обучение. На пару дней
Фото: pixabay.com

В дни, когда будут проходить выборы, школы Югры перейдут на онлайн-обучение. Такое решение принято для того, чтобы обеспечить безопасность детей в период голосования. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на директора департамента образования региона Алексея Дренина.

По его словам, департамент рекомендовал провести уроки 17 сентября онлайн, а 18 сентября, в субботу, организовать занятия на свежем воздухе.

Ранее Алексей Дренин отмечал, что накопленный опыт в организации дистанционного обучения позволит не прерывать образовательный процесс в период распространения ОРВИ и сильные морозы.


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