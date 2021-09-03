Санврачи рассказали, какой интервал должен быть между прививками от гриппа и ковида

Со 2 сентября в Югре стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Санврачи рекомендуют поставить прививку сейчас, до начала эпидсезона, чтобы избежать перегрузки иммунной системы, связанной с одновременной встречей с вирусом гриппа и вакцинацией. При этом необходимо соблюсти интервал не менее одного месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции.

В этом сезоне от гриппа планируют привить не менее 60 процентов населения страны. «В предстоящую прививочную кампанию будут применяться 3-х и 4-компонентная вакцина. Штаммовый состав вакцин изменен в части двух штаммов вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.