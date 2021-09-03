Житель Нягани заразился ВИЧ-инфекцией от бывшей и пошел в полицию

30-летняя жительница Нягани стала фигуранткой уголовного дела о преднамеренном заражении ВИЧ-инфекцией. Заявлению в полицию написал ее бывший любовник, который недавно узнал о диагнозе. Выяснилось, что югорчанка с 2015 года знала о своем диагнозе, но не принимала терапию.

«Заявитель пояснил стражам правопорядка, что последнее время часто стал болеть, по совету врача сдал кровь на наличие ВИЧ инфекции, результат был положительный. Последние два года он встречался только с одной девушкой. Сотрудники полиции установили местонахождения злоумышленницы, ей оказалась 30-летняя жительница города, которая в 2015 году была поставлена на учет и предупреждена об ответственности за распространение ВИЧ-инфекции, но не посчитала нужным сообщить о заболевании своему молодому человеку», - рассказали в пресс-службе полиции города.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.